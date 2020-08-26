شكرا لقرائتكم وصول الاهلي والجونة لأستاد القاهرة لخوض مباراة الفريقين في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل منذ قليل فريقا الاهلي والجونة إستاد القاهرة لخوض مباراة الفريقين المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ، الأربعاء، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز .

وحرص بعض لاعبي الاهلي المُعارين للجونة والذين لا يحق لهم المشاركة في المباراة وفقاً لعقد الإعارة بين الناديين على التواجد في الإستاد لحضور المباراة من أرض الملعب.

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يدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اختباراً محلياً جديداً عندما يواجه الجونة على ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الأربعاء وبالتحديد في تمام التاسعة مساء، في المواجهة المقرر اقامتها بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون من بطولة الدوري العام.

ويسعى فريق الكرة الأول بالأهلي لتحقيق الفوز على الجونة لاستعادة نغمة الانتصارات ومواصلة التحليق في صدارة جدول المسابقة الذي يعتليه الفريق الأحمر برصيد 56 نقطة، وذلك بعد تعرضه لأولى هزائمه هذا الموسم على المستوى المحلي في الجولة الماضية أمام الغريم التقليدي الزمالك بنتيجة 3/1، وهي الهزيمة التي فجرت زلزال الغضب داخل القلعة الحمراء وأجبرت إدارة الكرة على عقد جلسة عاجلة مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق لاستيضاح أسباب الهزيمة، كما عقد محمود الخطيب رئيس النادي جلسة مصارحة مع اللاعبين أكد خلالها على الثقة التامة في اللاعبين، وعلى قدرتهم فى العودة سريعًا إلى طريق الانتصارات، خاصة أن الأهلي تنتظره مواجهات قوية سواء على الصعيد المحلى أو القاري.

يدخل الأهلي مواجهة الجونة وهو منقوصاً من بعض نجومه أبرزهم رمضان صبحي المنتهية اعارته للفريق، محمود عبد المنعم كهربا تنفيذاً لعقوبة الإيقاف وحمد هاني للأيقاف ووليد سليمان، حسين الشحات ومحمود متولي بداعي الإصابة بينما يستعد الأهلي خدمات أحمد الشيخ بعد شفائه من الإصابة.