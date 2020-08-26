شكرا لقرائتكم أيمن شوقى: السقوط في القمة مفتاح تتويج الاهلى بالأميرة الأفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أيمن شوقى نجم الأهلى السابق، أن هزيمة الأهلى أمام الزمالك في مباراة القمة 120 ستكون مفتاح تتويج الأحمر ببطولة افريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

وقال أيمن شوقى فى تصريحات على قناة الأهلى: "هناك حملة كبيرة ممنهجة على الأهلى وإداراته بعد خسارة مباراة بثلاث نقاط، فهاجموا إدارة النادى برئاسة محمود الخطيب والمدير الفني، واللاعبين، آه في أخطاء في مباراة الأهلى وكلنا انتقدنا اللاعبين في هذه المباراة ولكن مازال الفريق متصدر بطولة الدورى بفارق كبير جدا، وافتكروا كلامى ده الاهلى سيحسم البطولة بدرى جدا".

وأضاف نجم الاهلى السابق: أن دائما الأهلى يقف بسرعة بعد كل إخفاق وستكون الهزيمة أمام الزمالك في القمة هي النقطة التي سينطلق منها الفريق للتتويج ببطولة أفريقيا هذا الموسم واستعادة الأميرة الأفريقية الغائبة منذ فترة كبيرة، وإن شاء الله قادرين على الفوز بها".

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وأوضح أيمن شوقى: "أن جماهير الأهلى دائما هي قوة الأهلى في مواجهة أي حملات ضده ودائما هم درع النادى، والتاريخ شاهد على أكثر من موقف للجماهير التي ساندت الفريق في الانكسارات قبل الأفراح، ولن تمكن المتربصين من تحقيق هدفهم بإسقاط الأهلى، ويا جبل ما يهزك ريح وسيظل الأهلى كبيرا بإداراته وجماهيره".