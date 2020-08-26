شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: نسعى لتجديد عقد ساسي وأوناجم وبن شرقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن رغبة إدارة النادى فى حسم ملف التجديد للثلاثى أشرف بن شرقي ومحمد اوناجم وفرجانى ساسى خلال الفترة المقبلة لضمان الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، وقال مرتضي منصور للاعبى الزمالك خلال الجلسة التى عقدها معهم استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها غدا ، ان إدارة الكرة بالنادى تسعي للحفاظ علي القوام الأساسي للفريق.

فيما كشف مصدر داخل إدارة الكرة بالزمالك أنه سيتم عقد جلسات التجديد مع الثلاثي بن شرقي واوناجم وساسي عقب عودة الفريق من رحلة المغرب حيث سيواجه الزملك نظيره الرجاء المغربي يوم 25 سبتمبر المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا، ويتبقي لساسي موسما واحدا في عقده، فيما يتبقي لبن شرقي واوناجم موسمين.

كما أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن توقيع يوسف أوباما مهاجم الزمالك علي عقود تجديد تعاقده مع الفريق ، وذلك خلال جلسة مرتضي منصور مع اللاعبين التي عرضها رئيس الزمالك علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقال مرتضي منصور امام اللاعبين ان يوسف أوباما وقع بالفعل علي عقود التجديد وهو ما أكده اللاعب خلال الجلسة، ويتبقي في عقد أوباما القديم مع الزمالك موسم واحد هو الموسم المقبل.

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من ناحية أخرى تأكدت جاهزية محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، لمواجهة الفريق الأبيض أمام المقاولون العرب، المقرر لها غداً، الخميس، باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الـ 22 بالدورى الممتاز، وأكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن مباراة الفريق أمام المقاولون العرب ستقام فى استاد القاهرة الدولي، وذلك بعد الاتصالات التى أجراها مع رئيس هيئه استاد القاهرة.

وتعرض الونش لكدمة فى اليد خلال مران أمس، الثلاثاء، إلا أنه شارك فى تدريبات الفريق اليوم بشكل طبيعى، ليتأكد جاهزيته للمشاركة فى مواجهة الفريق الأبيض مع ذئاب الجبل، وكشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، والمشرف على قطاع الكرة، عن وجود أزمة جديدة بسبب ملعب مباراة الفريق المقبلة مع الزمالك بالجولة 22 فى الدورى والتى تقام الخميس المقبل، وأضاف عادل فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، ملعبنا جاهز لاستضافة المباراة ومن حقنا أن نختار الملعب خاصة أن مباراة الإياب هى مباراة المقاولون، قبل أن يعلن منصور عبر موقع الزمالك الرسمى أن المباراة ستقام على ستاد القاهرة الدولى.