شكرا لقرائتكم علاء ميهوب: فايلر رجع للتشكيل اللى يناسب لاعبى الأهلى أمام الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علاء ميهوب نجم الاهلى السابق، أن السويسرى رينيه فايلر مدرب الأهلى رجع للتشكيل الذى يناسب لاعبى الأهلى أمام الجونة، في المباراة التي ستقام بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون من بطولة الدوري العام.

وقال علاء ميهوب في تصريحات لقناة الأهلى: "إن فايلر لم يكابر ويصر على التشكيل التي بدأ بها أمام الزمالك، ولعب بالتشكيل اللى يناسب اللاعبين والنادى الاهلى، ووضع كل لاعب في مكانه الذى يجيد فيه ويعطيهم أرياحية كبيرة".

وأوضح نجم الاهلى السابق: أن الجناح الأيمن هو المناسب للأنجولى جيرالدو الذى يجيد فيه ويتصرف فيه بكل ثقة، كما واصل إعطاء الفرصة لأليو بادجة الذى أخد ثقته وثقة الجماهير في مباراة الزمالك وأضاف للأهلى ميزة كبيرة وهى العرضيات التي يجيدها بطريقة كبيرة، وأعتقد أن تسجيله لهدف اليوم سيفرق كثيرة معه".

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ويسعى فريق الكرة الأول بالأهلي لتحقيق الفوز على الجونة لاستعادة نغمة الانتصارات ومواصلة التحليق في صدارة جدول المسابقة الذي يعتليه الفريق الأحمر برصيد 56 نقطة، وذلك بعد تعرضه لأولى هزائمه هذا الموسم على المستوى المحلي في الجولة الماضية أمام الغريم التقليدي الزمالك بنتيجة 3/1، وهي الهزيمة التي فجرت زلزال الغضب داخل القلعة الحمراء وأجبرت إدارة الكرة على عقد جلسة عاجلة مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق لاستيضاح أسباب الهزيمة.

وعقد محمود الخطيب رئيس النادي جلسة مصارحة مع اللاعبين أكد خلالها على الثقة التامة في اللاعبين، وعلى قدرتهم فى العودة سريعًا إلى طريق الانتصارات، خاصة أن الأهلي تنتظره مواجهات قوية سواء على الصعيد المحلى أو القاري.