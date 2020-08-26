22 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة دجلة

شكرا لقرائتكم 22 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة وادي دجلة المقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء غد الخميس باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 22 للدوري.
وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وحسني فتحي ومحمد دبش وعاصم سعيد وأحمد ياسين وعصام صبحي وأحمد محسن وأحمد مرشوح وخالد أوتشو وصلاح عاشور ومحمد مسعد وأحمد صبيحة وحمادة فاروق ومصطفى شبيطة ومحمد كناريا ومحمد إبراهيم وشميلس بيكلي وأودو موسيس وباولن فوافي وصلاح أمين وعمرو مرعي.
وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة وادي دجلة على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب نهاية المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.
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