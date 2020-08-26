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22 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة دجلة

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جدة - عمرو شويل اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة وادي دجلة المقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء غد الخميس باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 22 للدوري.

 

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وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وحسني فتحي ومحمد دبش وعاصم سعيد وأحمد ياسين وعصام صبحي وأحمد محسن وأحمد مرشوح وخالد أوتشو وصلاح عاشور ومحمد مسعد وأحمد صبيحة وحمادة فاروق ومصطفى شبيطة ومحمد كناريا ومحمد إبراهيم وشميلس بيكلي وأودو موسيس وباولن فوافي وصلاح أمين وعمرو مرعي.

 

وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة وادي دجلة على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب نهاية المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.

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