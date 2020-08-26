شكرا لقرائتكم محمد عمر: آخر 3 دقائق فى مباراة الطلائع وسموحة الأفضل بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عمر مدرب الاتحاد السكندرى السابق، أن طلائع الجيش كان يستحق الفوز علي سموحة في المباراة التي جمعتهما في الدورى اليوم، مشيراً إلى أن أخر 3 دقائق فى مباراة الطلائع وسموحة هى الأفضل في بطولة الدورى حتي الآن لما شهدته من إثارة قوية .

وتعادل فريقا طلائع الجيش وسموحة بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، وتقدم سموحة عن طريق الاوغندى ديريك نيسيبامبي فى الدقيقة 47 بعد متابعة للكرة العرضية التى أرسلها زميله صلاح محسن ليودع الكرة فى المرمى الخالى من حارسه فيما تعادل كريم طارق للطلائع فى الدقيقة 97 من عمر المباراة.

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وأضاف محمد عمر في تصريحات لقناة أون سبورت ، أن طلائع الجيش خسر نقطتين لأنه كان يستحق الفوز بالمباراة لولا تألق حارس مرمى سموحة والتصدى لركلة الجزاء فى اللحظات الأخيرة .

وشهدت الدقائق الاخيرة إثارة بين الفريقين حيث ألغى أحمد الغندور حكم المباراة هدف لطلائع الجيش بسبب وقوع المهاجم ناصر منسي في التسلل ، ثم سجل كريم طارق هدف التعادل وبعدها احتسب أحمد الغندور ركلة جزاء للطلائع فى الدقيقة 101 وأهدرها عمرو جمال .

وارتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 22 ويحتل المركز الثالث عشر بمسابقة الدورى فيما ارتفع رصيد سموحة للنقطة 28 فى المركز السابع.