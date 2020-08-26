شكرا لقرائتكم محمود متولى يبدأ مرحلة التأهيل السبت المقبل بعد جراحة الرباط الصليبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ محمود متولى مدافع النادى الأهلى، مرحلة التأهيل يوم السبت المقبل بعد اجرائه جراحة الرباط الصليبى خلال الأيام الماضية، عقب اصابته مع فريقه فى مواجهة أسوان ببطولة الدوري العام، ويفك محمود متولى السلك غداً الخميس على أن يبدأ مرحلة التأهيل مباشرة، وفضل متولى إجراء الجراحة في القاهرة لثقته فى الدكتور أحمد عبد العزيز، ولعدم إهدار الوقت فى التحضير للسفر، خاصة فى ظل صعوبة الطيران بعد أزمة كورونا.

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ويُناقش مسئولو النادي الأهلي ممثلين في محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض من قبل مجلس الإدارة بإدارة ملف الكرة ولجنة التخطيط التي يترأسها محسن صالح ،رفع اسم محمود متولي من قائمة الفريق في الموسم الجديد، بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.

ويحتاج محمود متولي لفترة علاج تصل لـ9 أشهر وفقا للبروتوكول العالمى لعلاج الصليبي، مما يعني عودته مطلع شهر يونيو المقبل، وبالتالي سيغيب عن مباريات الأهلي المتبقية هذا الموسم وكذلك معظم مباريات الموسم المقبل، ولا يستطيع متولي العودة قبل الموعد المُحدد خاصة وأن بروتوكول علاج الرباط الصليبي أصبح قانوناً جديداً في لعبة كرة القدمن بعد أن أثبتت التجربة أن العودة قبل 9 أشهر ترفع من احتمالية عودة الإصابة في نفس المكان.