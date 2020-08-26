موعد مباراة الأهلي والجونة الليلة.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، نظيره الجونة، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "السلام"، في إطار مباريات الجولة 22 من الدوري المصري لموسم 2019-2020.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء متأثرا بخسارته من الزمالك 3-1، في قمة الجولة 21.

ويتربع الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بـ 56 نقطة، فيما يمتلك الجونة 21 نقطة في المركز الـ14.

من جانبه، أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمواجهة الجونة، وجاءت القائمة كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن وأيمن أشرف وأليو ديانج وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري.

ويغيب عن الأهلي كل من حسين الشحات، ووليد سليمان، ومحمود متولي للإصابة، ومحمود كهربا ومحمد هاني للإيقاف، ورمضان صبحي لانتهاء فترة إعارته، وصالح جمعة لأسباب فنية.

تشكيل الأهلي

ومن اللمتوقع أن يبدأ السويسري فايلر المباراة بالتشكيل التالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - أحمد فتحي.

خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج - عمرو السولية.

ثلاثي خلف المهاجم: جونيور أجايي - محمد مجدي "أفشة" - جيرالدو.

خط الهجوم: بادجي.

القناة الناقلة

وسيتم نقل مباراة الأهلي ضد الجونة ، عبر قناة أون تايم سبورت 1.