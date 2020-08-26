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الحكومة البريطانية توافق على عودة الجماهير للمباريات بعد غياب 6 أشهر

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وافقت الحكومة البريطانية، على إقامة المباراة الودية، بين ومضيفه فريق برايتون، المقرر لها، يوم الأحد المقبل، بحضور جماهيرى بسيط، للمرة الأولى منذ 6 أشهر، بسبب أزمة تفشي ، منذ منتصف شهر مارس الماضى، وذكرت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية، أن الحكومة البريطانية، وافقت على حضور الجماهير لمباراة برايتون مع تشيلسي الودية، للمرة الأولى منذ 6 أشهر، حيث سيكون الحضور مقتصر على الجماهير أصحاب التذاكر الموسمية والأعضاء.

أضافت الصحيفة، أن وزارة الثقافة البريطانية، وافقت على إقامة مجموعة من الأحداث الأخرى، بحضور جماهيرى، على أساس التباعد الإجتماعى، حيث ستقام العديد من الأحداث الرياضية بجانب كرة القدم، مثل الرجبي، سباقات الخيل، كرة السلة والكريكيت.

وأعرب وزير الثقافة أوليفر دودن، عن سعادته لمنح المشجعين فرصة للاستمتاع بالرياضة مرة أخرى لكنه شدد على أن احتياطات السلامة ضرورية.

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أضاف قائلا:" يسعدني أن معدلات الإصابة قد استقرت بما يكفي لاستئناف البرنامج التجريبي وسنواصل العمل بشكل مكثف مع خبراء والطب والصحة والسلامة لاستقبال المزيد من المشجعين بأسرع ما يمكن".

وكان ، الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، قد توج بلقب الموسم الماضى، للمرة الأولى منذ 30 عاما، والتاسعة عشر في تاريخه.

جدير بالذكر أن، منافسات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 2020 – 2021، سوف تنطلق يوم 12 سبتمبر المقبل، على أن تنتهى في يوم 23 مايو من عام 2021.

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