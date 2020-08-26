الحكومة البريطانية توافق على عودة الجماهير للمباريات بعد غياب 6 أشهر

وافقت الحكومة البريطانية، على إقامة المباراة الودية، بين تشيلسي ومضيفه فريق برايتون، المقرر لها، يوم الأحد المقبل، بحضور جماهيرى بسيط، للمرة الأولى منذ 6 أشهر، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، منذ منتصف شهر مارس الماضى، وذكرت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية، أن الحكومة البريطانية، وافقت على حضور الجماهير لمباراة برايتون مع تشيلسي الودية، للمرة الأولى منذ 6 أشهر، حيث سيكون الحضور مقتصر على الجماهير أصحاب التذاكر الموسمية والأعضاء.

أضافت الصحيفة، أن وزارة الثقافة البريطانية، وافقت على إقامة مجموعة من الأحداث الرياضية الأخرى، بحضور جماهيرى، على أساس التباعد الإجتماعى، حيث ستقام العديد من الأحداث الرياضية بجانب كرة القدم، مثل الرجبي، سباقات الخيل، كرة السلة والكريكيت.

وأعرب وزير الثقافة أوليفر دودن، عن سعادته لمنح المشجعين فرصة للاستمتاع بالرياضة مرة أخرى لكنه شدد على أن احتياطات السلامة ضرورية.

Advertisements

أضاف قائلا:" يسعدني أن معدلات الإصابة قد استقرت بما يكفي لاستئناف البرنامج التجريبي وسنواصل العمل بشكل مكثف مع خبراء الرياضة والطب والصحة والسلامة لاستقبال المزيد من المشجعين بأسرع ما يمكن".

وكان ليفربول، الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، قد توج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضى، للمرة الأولى منذ 30 عاما، والتاسعة عشر في تاريخه.

جدير بالذكر أن، منافسات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 2020 – 2021، سوف تنطلق يوم 12 سبتمبر المقبل، على أن تنتهى في يوم 23 مايو من عام 2021.