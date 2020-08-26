بطولة إيطاليا: البولندي لينيتي من سمبدوريا إلى تورينو

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ميلانو: انتقل لاعب الوسط البولندي الدولي كارولي لينيتي (23 عاما) من سمبدوريا الايطالي الى تورينو لأربع سنوات، بحسب ما ذكر ناديه الجديد.

ووصل اللاعب البالغ 25 عاما الى ايطاليا عام 2016 قادما من ليخ بوزنان، وخاض 132 مباراة مع سمبدوريا سجل فيها 11 هدفا.

كما حمل الوان منتخب بولندا لكرة القدم في 23 مباراة دولية.

وذكر تورينو في بيان "يسعد نادي تورينو ان يعلن التعاقد الدائم مع لاعب سمبدوريا كارول لينيتي".

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واشارت تقارير صحافية ايطالية الى ان قيمة انتقال لينيتي بلغت 7,5 ملايين يورو زائد المكافآت.

وخضع اللاعب للفحص الطبي التقليدي ووقع عقدا حتى 2024 مع "لا غراناتا".

وانهى تورينو الموسم الماضي من الدوري الايطالي في المركز السادس عشر وراء سمبدوريا.