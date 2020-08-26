تقارير يونانية: وردة فقد الأمل في الانتقال لإيطاليا ويتقبل العرض القبرصي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

ذكرت صحيفة "ميترو سبورت" اليونانية أن عمرو وردة لاعب باوك أصبح أكثر تقبلًا لفكرة الانتقال لصفوف فريق أومونيا القبرصي، بالرغم من رغبته في وقت سابق في الانتقال لأحد أندية الدوري الإيطالي.

وقالت الصحيفة اليونانية أن عمرو وردة البعيد تمامًا عن حسابات أبيل فيريرا المدير لفني لنادي باوك بات يبحث في الوقت الحالي عن خطوته المقبلة من أجل الاستمرار في الملاعب.

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وبحث عمرو وردة خلال الفترة الماضية إمكانية الانتقال إلى دروي أفضل وأخبر النادي أنه ينتظر الانتقال إلى الدوري الإيطالي، لكن في ظل عدم وجود عروض أصبح أكثر تقبلًا لفكرة الانتقال إلى أومونيا.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الساعات المقبلة عقب مباراة أومونيا في تمهيدي دوري أبطال أوروبا مع ليجيا وارسو سوف تشهد تطورًا في الأمر.

ولعب عمرو وردة الموسم الأخير في صفوف لاريسا اليوناني، قبل أن يرفض النادي استكمال اللاعب للموسم معه بسبب خلاف وقع في الأيام الأخيرة قبل استكمال النشاط.