بالفيديو.. شاهد الدقائق المثيرة في مباراة سموحة وطلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

خطف طلائع الجيش تعادلا صعبا من ضيفه سموحة 1 / 1، ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري.

وسجل ديريك نيسانبي هدف التقدم لسموحة في الدقيقة 47، قبل أن يدرك كريم طارق التعادل لطلائع الجيش في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وشهدت المباراة إهدار عمرو جمال لاعب فريق طلائع الجيش لركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.