مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقده حارسه حتى 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن توقيع حارسه دين هيندرسون لعقد جديد مع النادي.
وقال البيان الرسمي للنادي الإنجليزي، إن العقد الجديد الذي وقعه الحارس الإنجليزي يمتد حتى عام 2025، مع إمكانية إضافة عام آخر.
وقضى هيندرسون الموسم الماضي في صفوف شيفيلد يونايتد، وحافظ على نظافة شباكه في 13 مرة.
وقام جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، باستدعاء هيندرسون لمعسكر المنتخب القادم في سبتمبر.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية، إلى أن أولي جونار سولشاير المدير الفني لليوناتيد، سوف يعتمد على هيندرسون خلال الموسم الجديد، بعد تراجع أداء ديفيد دي خيا حارس مرمى الفريق.
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