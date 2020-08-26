صحيفة إيطالية: ميسي إلى السيتي حتى 2023.. بشرط بقاء جوارديولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:



بعد إعلان ليونيل ميسي طلب الرحيل رسمياً من برشلونة بشكل مجاني خلال أغسطس الجاري، تسابقت أندية أوروبا للفوز بخدماته.

التقارير الصادرة من الأرجنتين وإسبانيا وإنجلترا تؤكد أن ليونيل ميسي بات قريباً للغاية من الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي.

مكالمة هاتفية

وفقاً لما أعلنه راديو كاتالونيا فإن ليونيل ميسي أجرى اتصالاً بصديقه بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في الأيام الماضية بشأن الحديث عن إمكانية انتقاله إلى مانشستر سيتي.

مفاوضات حقيقية

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قناة "TYC" الأرجنتينية نشرت تقريراً يؤكد تفاوض خورخي ميسي والد ليونيل مع فيران سوريانو المدير التنفيذي لمانشستر سيتي، ومدير برشلونة السابق.

وتم الاتفاق على أن يوقع ميسي على عقد لمدة 3 مواسم مع مانشستر سيتي ثم إنهاء مسيرته في فريق نيويورك سيتي التابع لمجموعة سيتي فوتبول المالكة لـ9 أندية حول العالم.

شرط ليونيل ميسي الوحيد كان بقاء بيب جوارديولا طوال فترة تعاقد الأرجنتيني مع مانشستر سيتي، على الرغم من أن عقد بيب جوارديولا ينتهي بعد موسم واحد فقط.

اجتماع أخير

طلب بارتوميو رئيس برشلونة اجتماع مع ليونيل ميسي ربما يشهد انقلاباً في المسار، لكنه في النهاية قد يكون الوداع الأخير بين الثنائي إلى الأبد.