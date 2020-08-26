طلائع الجيش: عمرو جمال أهدر مجهود الفريق وسيحاسب على ما فعله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أحمد المهدي المشرف العام على الكرة بطلائع الجيش أن عمرو جمال مهاجم الفريق سيتعرض للعقاب بعدما تولى تسديد ركلة الجزاء التي حصله عليها الفريق أمام سموحة دون السماح له من المدير الفني.

وقال المهدي في تصريحاته لإذاعة الشباب والرياضة: "عمرو جمال سيحاسب على ما فعله لأنه أمسك بالكرة دون موافقة المدير الفني فور احتساب ركلة الجزاء، لقد أهدر مجهود الفريق."

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وأهدر عمرو جمال ركلة جزاء في الدقيقة 90+10 من عمر المباراة كانت ستمنح الفوز لطلائع الجيش في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتابع: "المدير الفني طلب أن يتولى أحمد كابوريا تسديد ركلة الجزاء لكن عمرو جمال تقدم فور احتسابها وأمسك الكرة، ورفض اللاعبون الحديث معه كي لا تحدث مشكلة، لكن ترتيب تسديد ركلة الجزاء لكابوريا ثم عاصم صلاح."

وأضاف: "لا أتحدث عن الحكام وإن كان حارس سموحة تقدم من أجل التصدي للكرة فهي ركلة جزاء وكان يجب أن يسددها اللاعب المحدد من الجهاز الفني."