الطلائع يخطف تعادلاً قاتلاً "+90" أمام سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي: خطف طلائع الجيش تعادلاً قاتلاً أمام نظيره سموحة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري. وتقدم سموحة في الدقيقة 47 عن طريق لاعبه ديريك نسيمبامبي قبل أن يتعادل كريم طارق في الدقيقة 97. وحصل طلائع الجيش على ركلة جزاء في الدقيقة 98 تصد عمرو صلاح حارس سموحة لها بعدما سددها عمرو جمال. وبهذا التعادل رفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة 22 في المركز الـ 13، بينما رفع سموحة رصيده إلى النقطة 28 في المركز السابع.

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