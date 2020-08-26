رسمياً.. تشيلسي يُعلن ظهير أيسر ليستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، عن ضم الظهير الأيسر بن تشيلويل لاعب ليستر سيتي، بشكل رسمي.

ونشر الموقع الرسمي لتشيلسي، بياناً رسمياً، يؤكد فيه أن الفريق نجح في الحصول على خدمات تشيلويل من ليستر سيتي لمدة 5 سنوات قادمة.

ولم يكشف النادي في بيانه الرسمي، عن قيمة صفقة انتقال الظهير الأيسر للبلوز.

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وبدأ تشيلويل مسيرته مع ليستر سيتي في أكتوبر عام 2015، وخاض مع الفريق 123 مباراة، سجل خلالهم 4 أهداف.

وقال تشيلويل في تصريحات للموقع الرسمي للبلوز: "أنا سعيد بالإنضمام إلى تشيلسي في هذا الوقت المثير، وأسعى لأكون ضمن هذه التشكيلة التي تتكون من الشباب".

واختتم الظهير الأيسر تصريحاته: "أنا لا استطيع الانتظار لابدأ مع الفريق، ولحسن الحظ لن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً".