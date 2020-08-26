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التشخيص المبدئي لإصابة عمار حمدي بعد خروجه باكياً من مباراة سموحة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تعرض عمار حمدي لاعب النادي الأهلي المعار لصفوف طلائع الجيش، لإصابة قوية خلال أحداث الشوط الأول أمام سموحة ضمن منافسات الأسبوع 22 من دوري we المصري.

ولم يستطع حمار حمدي من استكمال مباراة طلائع الجيش وسموحة وخرج من أرض الملعب باكياً، ودخل أحمد كابوريا بدلاً منه.

وأفاد مراسل يلاكورة، أن التشخيص المبدئي لإصابة عمار حمدي، هو التواء في الكاحل، على إثر اصطدامه القوي بلاعب سموحة.

جدير بالذكر أن إدارة الأهلي قررت استعادة اللاعب بعد إنتهاء إعارته، لحاجة الفريق الفنية إلي خدماته و قطع الطريق علي كل العروض المقدمة له.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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