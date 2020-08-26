محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
تعرض عمار حمدي لاعب النادي الأهلي المعار لصفوف طلائع الجيش، لإصابة قوية خلال أحداث الشوط الأول أمام سموحة ضمن منافسات الأسبوع 22 من دوري we المصري.
ولم يستطع حمار حمدي من استكمال مباراة طلائع الجيش وسموحة وخرج من أرض الملعب باكياً، ودخل أحمد كابوريا بدلاً منه.
وأفاد مراسل يلاكورة، أن التشخيص المبدئي لإصابة عمار حمدي، هو التواء في الكاحل، على إثر اصطدامه القوي بلاعب سموحة.
جدير بالذكر أن إدارة الأهلي قررت استعادة اللاعب بعد إنتهاء إعارته، لحاجة الفريق الفنية إلي خدماته و قطع الطريق علي كل العروض المقدمة له.
كانت هذه تفاصيل خبر التشخيص المبدئي لإصابة عمار حمدي بعد خروجه باكياً من مباراة سموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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