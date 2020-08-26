الخليج 365 يكشف موقف كارتيرون من مواجهة الرجاء في برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أكد مصدر مسؤول في الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، رحب بمواجهة الرجاء المغربي بملعب استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية.
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد خاطب اتحاد الكرة، وحدد يوم 2 أكتوبر موعداً لإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والرجاء ببرج العرب.
وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" "كاف هو الذي حدد الموعد والملعب، والزمالك ليس صاحب القرار".
وواصل "كارتيرون رحب بأن تكون المباراة في برج العرب ولا يوجد أي مشكلة في ذلك".
واختتم "من الصعب أن يكون هناك معسكراً طويلاً قبل المباراة بسبب ضيق الوقت وضغط المباريات".
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