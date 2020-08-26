شوط أول سلبي بين المصري ونادي مصر

خرج الشوط الأول من مباراة المصري البورسعيدي ونادي مصر، بالتعادل السلبي بين الفريقين، خلال المباراة المقامة بينهما على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرون من

وجاءت أحداث الشوط الأول هادئة بين الفريقين، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب بين الفريقين،

ولم يشهد فرص خطيرة كثيرة .

وكانت أبرز المحاولات لنادي مصر في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول حيث أرسل كالوشا كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ولكن تأخر جودة في الوصول لها لتخرج الكرة بجانب العارضة .