الأهلي والزمالك يتنافسان على ضم مدافع الاتحاد السكندري

دخل محمود رزق مدافع فريق الاتحاد السكندري، دائرة اهتمام الأهلي والزمالك، في الفترة الأخيرة لإمكانية التعاقد معه بنهاية الموسم.
وأبدى مسئولو الأهلي والزمالك إعجابهم بإمكانات اللاعب، حيث يعد من أبرز اللاعبين الذين يشغلون مركزقلب الدفاع في الدوري هذا الموسم.
وعرض بعض وكلاء اللاعبين على مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، إمكانية الاستغناء عن اللاعب لصالح أي من الناديين في
وأرجأ مسئولي النادي السكندري البت في هذا الأمر إلى هذا الموسم، من أجل معرفة رأي الجهاز الفني للفريق.
ولعب صاحب الـ26 عامًا في الدوري 19 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف .
وانضم محمود رزق لصفوف الاتحاد السكندري عام 2018 قادما من الإنتاج الحربي .
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