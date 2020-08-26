الهلال في مواجهه مصيريه مع الحزم لحسم لقب الدوري السعودي

حقق فريق الهلال السعودي فوزا مهما على الفيصلي، أمس الثلاثاء بنتيجة 2 ـ 0، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين .

ومع تبقي 3 جولات من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يحتاج الهلال لـ3 نقاط من أجل حسم لقب الدوري السعودي هذا الموسم .

وجاء الفوز على الفيصلي في نهاية اللقاء بهدفين من بافتيمبي جوميز وعمر خريبين وستكون المباراة القادمة ضد الحزم لإعلان الهلال بطلا بشكل رسمي .

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وارتفع رفع رصيد الهلال إلى 63 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر الوصيف ، ويحتاج الزعيم إلى 3

نقاط من الجولات الثلاث المتبقيه لحسم اللقب لصالحه .

ويذكر أن الهلال في الجولات الثلاث المقبلة سيلتقي أمام الحزم صاحب المركز الخامس عشر، ثم أمام الشباب صاحب المركز الثامن، وأخيرا مع الوحدة صاحب المركز الرابع .

ويستعد الهلال لمواجهة فريق الحزم يوم السبت المقبل على ملعب استاد جامعة الملك سعود ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين .