الهلال في مواجهه مصيريه مع الحزم لحسم لقب الدوري السعودي

حقق فريق الهلال السعودي فوزا مهما على الفيصلي، أمس الثلاثاء بنتيجة 2 ـ 0، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين .
ومع تبقي 3 جولات من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يحتاج الهلال لـ3 نقاط من أجل حسم لقب الدوري السعودي هذا الموسم .
وجاء الفوز على الفيصلي في نهاية اللقاء بهدفين من بافتيمبي جوميز وعمر خريبين وستكون المباراة القادمة ضد الحزم لإعلان الهلال بطلا بشكل رسمي .
وارتفع رفع رصيد الهلال إلى 63 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر الوصيف ، ويحتاج الزعيم إلى 3نقاط من الجولات الثلاث المتبقيه لحسم اللقب لصالحه .
ويذكر أن الهلال في الجولات الثلاث المقبلة سيلتقي أمام الحزم صاحب المركز الخامس عشر، ثم أمام الشباب صاحب المركز الثامن، وأخيرا مع الوحدة صاحب المركز الرابع .
ويستعد الهلال لمواجهة فريق الحزم يوم السبت المقبل على ملعب استاد جامعة الملك سعود ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين .
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