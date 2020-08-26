الارشيف / اخبار الرياضه

تشيلسي يعلن تعاقده رسميًا مع بن تشيلويل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن نادي الإنجليزي اليوم الأربعاء تعاقده مع اللاعب بن تشيلويل قادمًا من صفوف ليستر سيتي ضمن خطة البلوز لدعم صفوف فريق الكرة الأول خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري

.

ولم يكشف نادي الأزرق عن قيمة الصفقة، ولكن وفقاً للتقارير فإن تشيلسي دفع حوالي 50 مليون جنيه إسترليني نظير التوقيع معه، ليصبح

ثالث صفقات البلوز بعد حكيم زياش وتيمو فيرنر .

الجدير بالذكر أن تشيلويل صاحب الـ23 عاماً لعب بقميص ليستر سيتي 123 مباراة في كل المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 12 أخرين، ولعب مع المنتخب الإنجليزي 11 مباراة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشيلسي يعلن تعاقده رسميًا مع بن تشيلويل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا