تشيلسي يعلن تعاقده رسميًا مع بن تشيلويل

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم الأربعاء تعاقده مع اللاعب بن تشيلويل قادمًا من صفوف ليستر سيتي ضمن خطة البلوز لدعم صفوف فريق الكرة الأول خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري

ولم يكشف نادي الأزرق عن قيمة الصفقة، ولكن وفقاً للتقارير فإن تشيلسي دفع حوالي 50 مليون جنيه إسترليني نظير التوقيع معه، ليصبح

ثالث صفقات البلوز بعد حكيم زياش وتيمو فيرنر .

الجدير بالذكر أن تشيلويل صاحب الـ23 عاماً لعب بقميص ليستر سيتي 123 مباراة في كل المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 12 أخرين، ولعب مع المنتخب الإنجليزي 11 مباراة .