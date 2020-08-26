محاولة أخيرة من بارتوميو لإقناع ميسي بالبقاء في برشلونة

يبحث جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني عقد جلسة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الأيام المقبلة لإقناعه بالبقاء بين جدران النادي الكتالوني والتخلي عن فكرة الرحيل .

وقال صحيفة سبورت الكاتالونية في تقرير لها اليوم الأربعاء أن رئيس مجلس إدارة برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، يريد

عقد اجتماع خاص مع ليونيل ميسي ليتراجع عن قرار رحيله عن الفريق .

ويأمل بارتوميو في إقناع ميسي بالبقاء مع البارسا ومازال الرئيس لم يرفع الراية البيضاء حتى الآن .

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وسيبذل رئيس نادي البلوجرانا قصارى جهده لمنعه من الرحيل

وستكون البداية بالتحدث إليه مرة أخرى لمحاولة تغيير رأيه .

وأشارت الصحيفة أن بارتوميو متمسك بفكرة أن ميسي مازال لديه عقداً مع برشلونة وأنه يريد الإبقاء عليه لكي يكون ركيزة أساسية مع المدرب الجديد "كومان" .

وأضاف رئيس مجلس إدارة النادي الكاتالوني أنه ربما أصبح ورقة محروقة ولكنه يريد أن يفعل كل ما في وسعه لمنع ليو من الخروج في عهده .