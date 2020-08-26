الارشيف / اخبار الرياضه

محاولة أخيرة من بارتوميو لإقناع ميسي بالبقاء في برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يبحث جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي الإسباني عقد جلسة مع النجم الأرجنتيني ليونيل خلال الأيام المقبلة لإقناعه بالبقاء بين جدران النادي الكتالوني والتخلي عن فكرة الرحيل .

وقال صحيفة سبورت الكاتالونية في تقرير لها اليوم الأربعاء أن رئيس مجلس إدارة برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، يريد

عقد اجتماع خاص مع ليونيل ميسي ليتراجع عن قرار رحيله عن الفريق .

ويأمل بارتوميو في إقناع ميسي بالبقاء مع البارسا ومازال الرئيس لم يرفع الراية البيضاء حتى الآن .

Advertisements

وسيبذل رئيس نادي البلوجرانا قصارى جهده لمنعه من الرحيل

وستكون البداية بالتحدث إليه مرة أخرى لمحاولة تغيير رأيه .

وأشارت  الصحيفة أن بارتوميو متمسك بفكرة أن ميسي مازال لديه عقداً مع برشلونة وأنه يريد الإبقاء عليه لكي يكون ركيزة أساسية مع المدرب الجديد "كومان" .

وأضاف رئيس مجلس إدارة النادي الكاتالوني أنه ربما أصبح ورقة محروقة ولكنه يريد أن يفعل كل ما في وسعه لمنع ليو من الخروج في عهده .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محاولة أخيرة من بارتوميو لإقناع ميسي بالبقاء في برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا