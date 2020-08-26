يبحث جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني عقد جلسة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الأيام المقبلة لإقناعه بالبقاء بين جدران النادي الكتالوني والتخلي عن فكرة الرحيل .
وقال صحيفة سبورت الكاتالونية في تقرير لها اليوم الأربعاء أن رئيس مجلس إدارة برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، يريدعقد اجتماع خاص مع ليونيل ميسي ليتراجع عن قرار رحيله عن الفريق .
ويأمل بارتوميو في إقناع ميسي بالبقاء مع البارسا ومازال الرئيس لم يرفع الراية البيضاء حتى الآن .
وسيبذل رئيس نادي البلوجرانا قصارى جهده لمنعه من الرحيلوستكون البداية بالتحدث إليه مرة أخرى لمحاولة تغيير رأيه .
وأشارت الصحيفة أن بارتوميو متمسك بفكرة أن ميسي مازال لديه عقداً مع برشلونة وأنه يريد الإبقاء عليه لكي يكون ركيزة أساسية مع المدرب الجديد "كومان" .
وأضاف رئيس مجلس إدارة النادي الكاتالوني أنه ربما أصبح ورقة محروقة ولكنه يريد أن يفعل كل ما في وسعه لمنع ليو من الخروج في عهده .
كانت هذه تفاصيل خبر محاولة أخيرة من بارتوميو لإقناع ميسي بالبقاء في برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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