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تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة عمار حمدي

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تعرض عمار حمدي، لاعب فريق طلائع الجيش والمعار من النادي الأهلي، لإصابة قوية، خلال مباراة فريقه أمام سموحة الكسندري اليوم، في إطار منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من بطولة الممتاز .

وتعرض عمار حمدي لإصابة قوية خلال

مباراة طلائع الجيش وسموحة، خرج على إثرها محمولًا على "نقالة" وهو يبكي، بعد تدخل قوي من إيدي إيمومو لاعب سموحة .

وجاء التشخيص المبدئي لعمار حمدي هو التواء

في الكاحل، حيث ينتظر نتيجة الَاشعة التي أجراها عقب الإصابة .

ويلعب عمار حمدي في نادي طلائع الجيش معارًا من النادي الأهلي منذ يناير الماضي، وشارك صاحب الـ21 عامًا في 6 مباريات مع طلائع الجيش .

وتعادل طلائع الجيش أمام سموحة بهدف لكل فريق، في مباراة مثيرة بين الفريقين .

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