تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة عمار حمدي

تعرض عمار حمدي، لاعب فريق طلائع الجيش والمعار من النادي الأهلي، لإصابة قوية، خلال مباراة فريقه أمام سموحة الكسندري اليوم، في إطار منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز .
وتعرض عمار حمدي لإصابة قوية خلالمباراة طلائع الجيش وسموحة، خرج على إثرها محمولًا على "نقالة" وهو يبكي، بعد تدخل قوي من إيدي إيمومو لاعب سموحة .
وجاء التشخيص المبدئي لعمار حمدي هو التواءفي الكاحل، حيث ينتظر نتيجة الَاشعة التي أجراها عقب الإصابة .
ويلعب عمار حمدي في نادي طلائع الجيش معارًا من النادي الأهلي منذ يناير الماضي، وشارك صاحب الـ21 عامًا في 6 مباريات مع طلائع الجيش .
وتعادل طلائع الجيش أمام سموحة بهدف لكل فريق، في مباراة مثيرة بين الفريقين .
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