طلائع الجيش يخطف تعادلًا مثيرًا أمام سموحة في الدقائق الأخيرة

خطف نادي طلائع الجيش تعادلًا مثيرًا أمام سموحة السكندري، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الكلية الحربية، في إطار منافسات الأسبوع الثاني والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز .

وسجل الإيفواري ديريك نيسيبامبي هدف سموحة في الدقيقة 47 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعدما أرسل صلاح محسن كرة عرضية من جهة اليسار .

في المقابل شن فريق طلائع الجيش، عدت هجمات لإدراك هدف التعادل أمام سموحة عن طريق كريم طارق وأحمد كابوريا، لكن دفاعات سموحة تصدت لكل محاولات الفريق العسكري .

كما سجل ناصر منسي هدفًا لطلائع الجيش في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ولكنه لم يحتسب بداعي التسلل .

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قبل أن يسجل كريم طارق جناح طلائع

الجيش هدف التعادل في الدقيقة 96 من عمر المباراة بضربة رأسية سكنت الشباك .

قبل أن يحصل نادي طلائع الجيش على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة، لكن عمر حمال فشل في تسجيلها .

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد سموحة إلى النقطة 28في المركز السابع، فيما يتوقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 22 في المركز الثالث عشر .

وشهد اللقاء إصابة قوية لعمار حمدي، صاتع ألعاب نادي طلائع الجيش خرج على إثرها محمولًا على نقالة .