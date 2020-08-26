تفاصيل إصابة عمار حمدي في مباراة طلائع الجيش وسموحة

يتجه عمار حمدي لاعب النادي الأهلي، المعار إلى نادي طلائع الجيش، إلى إحدى المستشفيات، من أجل إجراء اَشعة عقب إصابته في مباراة فريقه أمامسموحة.
وتعرض عمار حمدي لإصابة قوية خلال مباراة طلائع الجيش وسموحة، خرج على إثرها محمولًا على نقالةوهو يبكي، بعد تدخل قوي من لاعب سموحة إيدي إيمومو.
ويلعب عمار حمدي في نادي طلائع الجيش معارًا من النادي الأهلي منذ يناير الماضي.
وشارك صاحب الـ21 عامًا في 6 مباريات مع طلائع الجيش.
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