حقيقية مفاوضات الأهلي لضم عامر عامر حارس الإنتاج الحربي

كشف خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي حقيقة مفاوضات النادي الأهلي للتعاقد مع حارس مرمى الفريق عامر عامر خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري .
وقال مهدي في تصريحات عبر برنامج"ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "لا يوجد اي مفاوضات رسمية من جانب الأهلي للتعاقد مع عامر عامر حارس المرمى ".
وأضاف: " أي شئ سيفيد اللاعب والنادي فنحن نرحب بها، ولا نقف في طريق مستقبل أي لاعب ".
وتابع: " مجدي عبدالعاطي مدرب جيد، وعمل مع مختار فترة كبيرة، وهو أراد الرحيل حاليا لتولي تدريب أي نادٍ في حالة وجود عرض رسمي " .
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