الإسماعيلي يغادر إلى الإسكندرية استعدادًا لـ طنطا

غادر لاعبو الفريق الأول للإسماعيلى إلى الاسكندرية منذ قليل، استعدادًا للقاء طنطا غدًا الخميس لحساب الجولة الــ22 من مسابقة الدوري الممتاز. وكان الجهاز الفنى قد أعلن قائمة لاعبيه التى ستغادر للاسكندرية والتي شهدت عودة باهر المحمدى وهمام طارق. ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامي بالإسكندرية. يذكر أن الفريق كان متواجدا بالاسكندرية منذ ايام للقاء حرس الحدود بالجولة الماضية والذى انتهى بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق.

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