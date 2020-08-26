رسميًا..مانشستر يونايتد ينجح في تأمين خليفة دي خيا

أعلن نادي مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء، بشكل رسمي، نجاحه في تمديد عقد حارسه الشاب “دين هندرسون” إلى غاية صيف 2025 مع خيار التمديد لعام إضافي.

قضى هندرسون (23 عامًا) الموسم البائد مُعارًا إلى شيفيلد يونايتد وأظهر مستويات مُبهرة جعلت منه مرشحًا للإطاحة بأسطورة ديفيد دي خيا في حراسة عرين الفريق.

وسيحصل هندرسون بموجب التعديلات الجديدة، على راتب 120 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ليكون ضمن زمرة الحراس الأعلى أجرًا في الكرة الأوروبية.

ترى إدارة مانشستر يونايتد أن هندرسون يمثل المشروع الحقيقي في حراسة مرمى الفريق، وأن وقت دي خيا قد ولّى بعد التدني في مستوياته بالمواسم الأخيرة.

ومن المرجح بحسب تقارير مقربة من دوائر النادي، أن يداور المدرب أولي جونار سولشاير بين الحارسين خلال مجريات الموسم المقبل، ولن يعتمد على حارس بعينه.