خاميس رودريجيز على بُعد خطوة من ترك ريال مدريد بتوصية من أنشيلوتي

يُخطط لاعب الوسط الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز للانتقال من ريال مدريد بشكل نهائي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما أخبرته إدارة النادي بتطلعها نحو تقليص تشكيلة الفريق لتحقيق التوازن في الموارد المالية.

ويعتبر إيفرتون أفضل خيار بالنسبة للاعب البالغ من العمر 29 عامًا بسبب وجود مدربه المفضل “كارلو أنشيلوتي” هناك.

واجتمع المدرب الإيطالي ولاعب موناكو السابق في ريال مدريد وبايرن ميونيخ سابقًا، ووفقًا للنسخة الكولومبية من صحيفة “الماركا ” فإن خاميس رودريجيز قريب جدا من إنهاء وقته مع ريال مدريد للانضمام إلى فريق إيفرتون.

ويُزعم موقع ماركا أن توقيع خاميس رودريجيز للنادي الانجليزي هو “طلب شخصي” من كارلو أنشيلوتي ، ما يضع اللاعب على بعد خطوة واحدة من إيفرتون خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

أنشيلوتي المفتاح

وصفت ماركا النسخة الكولومبية أن المدير الفني السابق لتشيلسي هو “المفتاح” في إقناع اللاعب الدولي الكولومبي والبدء في محادثات بشأن انتقاله بشكل رسمي.

Advertisements

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات “ليست مغلقة” لكن الصفقة “تسير على المسار الصحيح” منذ بداية الأسبوع الجاري وقد تتم الصفقة قبل نهاية شهر أغسطس أو مع بداية سبتمبر.

وذكرت إدعاءات صحفية اسبانية أن نادي إيفرتون يمكنه إبرام صفقة للتوقيع مع الأمريكي الجنوبي مقابل حوالي 25 أو 30 مليون يورو.

وأعطى رودريجيز موافقته على الانضمام إلى إيفرتون دون غيره بسبب العلاقة الجيدة التي يتقاسمها مع أنشيلوتي. عكس ما هو عليه الحال مع مدرب ريال مدريد “زين الدين زيدان“.

يذكر أن لاعب الوسط الكولومبي كان قد أجرى مقابلة مع وسائل إعلام مكسيكية الأسبوع الماضي اعترف فيها برغبته في الرحيل عن ريال مدريد، وفتح الباب أمام الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.