كونتي يقنع نجم تشيلسي بالانضمام إلى انتر ميلانو

ذكرت شبكة “سكاي سبورتس” اليوم الأربعاء أن مدرب فريق إنتر ميلانو الإيطالي “أنطونيو كونتي” توصل إلى اتفاق بشكل شخصي مع نجم نجوم وسط تشيلسي “نجولو كانتي” للإلتحاق به في جوزيبي مياتزاه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وتلاشت أحلام أنطونيو كونتي في الأمتار الأخيرة من الموسم الماضي 2020/2019 للخروج بلقب، عندما سقط بثلاثة أهداف لهدفين على ملعب كولن الألماني أمام إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي، قبل أن يخسر الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس.

وجددت إدارة النادي المملوك لمجموعة “سونينج” الصينية الثقة في كونتي، وأصدر الإنتر بيانًا رسميًا أمس الثلاثاء، مفادة أن المدرب الإيطالي مستمر في منصبه لموسم آخر.

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ويؤمن كونتي بأن بطل كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا “نجولو كانتي” هو القطعة الناقصة في خط وسطه، ولهذا فتح خطوط الاتصال بشكل خاص مع اللاعب وممثليه من أجل إقناعه بالانتقال إلى الإنتر.

وأشار تقرير قناة سكاي سبورتس إلى أن اللاعب الفائز بلقبين للدوري الانجليزي مع ليستر سيتي وتشيلسي عامي 2016 و2017، منح الضوء الأخضر للإنتر من أجل فتح قنوات الاتصال الرسمية مع إدارة تشيلسي لاتمام الصفقة.

ويمتد عقد كانتي مع تشيلسي إلى صيفية 2023 وهو الوافد إليه من ليستر سيتي، ضمن صفقات تشيلسي بصيف 2016.