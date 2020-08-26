رسميًا | تشيلسي يُتابع نشاطه في الميركاتو ويتعاقد مع “بن تشيلويل”

أعلن وصف كأس الاتحاد الانجليزي الموسم الماضي “تشيلسي” تعاقده بصفة رسمية مع الظهير الأيسر الدولي الإنجليزي بن تشيويل قادمًا من ليستر سيتي بعقد مدته خمس سنوات.

اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، وقع على عقود انضمامه إلى تشيلسي عصر اليوم الأربعاء وسينخرط في تدريبات الفريق خلال أيام.

وكلّفت الصفقة خزائن تشيلسي نحو 50 مليون يورو، ليكون ثالث تدعيم رسمي بعد حكيم زياش من أياكس وتيمو فيرنر من ريد بول لايبزيج.

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وبموجب العقد المبرم مع النادي فإن تشيويل سيتقاضى قرابة الـ 190 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا ليصبح ضمن الفئة الأعلى أجرًا في الفريق.

وقال اللاعب بعد اجتيازه الفحوصات الطبية وتوقيعه العقود: “إنها لحظة استثنائية، اتطلع لأن أكون جزءً من هذه المجموعة الشابة الديناميكية بقيادة فرانك لامبارد”.

“لا أطيق الانتظار حتى نبدأ، آمل ألا انتظر طويلًا حتى أظهر وألعب أمام جماهير تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج”.