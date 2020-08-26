رغم قرار الرحيل.. ميسي ينضم إلى تدريبات برشلونة

قالت قناة “TYC” الأرجنتينية من مصادرها الخاصة أن قائد برشلونة، ليونيل ميسي، سينخرط في تدريبات الفريق بصفة اعتيادية رغم قراره الرحيل عن النادي.

وذكر التقرير بأن ميسي (33 عامًا) لا يريد إحداث مشاكل قانونية متعلقة بغيابه عن التدريبات، وسيباشر التدرب مع المجموعة إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي حول مستقبله.

من المنتظر أن تبدأ تدريبات برشلونة يوم الإثنين المقبل استعدادًا للموسم الجديد 2020-2021 وسط أنباء متناثرة بكل مكان عن نية المدرب كومان الاستغناء عن نصف قوام الفريق.

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وسيكون ميسي متاحًا في تدريبات برشلونة -بحسب TYC- إلى غاية 31 أغسطس الحالي وهو موعد نهاية الموسم الفعلي كما حددته الفيفا، وبعد هذا التاريخ لن ينضم إلى المجموعة.

الهدف من ذلك أن اللاعب يرى أن بإمكانه الرحيل عن برشلونة بشكل قانوني قبل عام من انتهاء تعاقده، وفق أحد البنود المبرمة في عقده مع النادي.

وينقضي عقد ميسي صيفية 2021 وسط مماطلات من قبل اللاعب وممثليه طيلة الأشهر الماضية، فيما يبدو أنه عزم فعليًا على الرحيل.