عاجل | أون تايم سبورت تكشف تفاصيل إصابة نجم الاهلي المعار “عمار حمدي”

تعرض لاعب النادي الاهلي المعار لصفوف طلائع الجيش “عمار حمدي” لإصابة قوية خلال أحداث الشوط الأول من مباراة سموحة وطلائع الجيش اليوم الاربعاء، ضمن منافسات الدوري المصري.

وأضطر اللاعب لمغادرة الملعب بعد تعرضه لتلك الإصابة القاسية، وبعد دقائق قليلة كشفت مصادر قناة أون تايم سبورت عن أن التشخيص المبدئي أثبت إصابة عمار حمدي بإلتواء في الكاحل إثر إصطدام قوي بأحد لاعبي سموحة.

وخرج عمار حمدي من المباراة متأثرًا بإصابته ليحل محله “أحمد كابوريا”،

وترددت أنباء عن إصابة اللاعب الشاب بقطع في الرباط الصليبي، لكن بعض المصادر كشفت عن إصابته بالتواء في الكاحل وحاجته للراحة لمدة يومين فقط.

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وكانت إدارة الاهلي قد قررت إستعادة عمار حمدي بعد إنتهاء إعارته مع طلائع الجيش رغم محاولات المدرب عبد الحميد بسيوني للإبقاء عليه لموسم آخر.

لكن حاجة الجهاز الفني للاهلي لتواجد اللاعب حالت دون تمديد إعارته، حتى تعرض للإصابة مساء اليوم، الزمر الذي قد يؤثر على استفادة الاهلي من جهوده مطلع الموسم الجديد 2021/2020 إذا لم يتماثل الشفاء الأسبوع المقبل حسب تشخيص الأطباء.

وكان عمار حمدي قد كشف عن رغبة ملموسة من جانب نادي بيراميدز في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.