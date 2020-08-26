اخبار الهلال | صفقة مُدوية تقترب من الزعيم في الميركاتو الصيفي 2020

كشفت صحيفة “itasportpress” الإيطالية عن خبر مثير بالنسبة لعشاق نادي الهلال السعودي، مساء اليوم الاربعاء، يؤكد دخول إدارته في مفاوضات جادة للحصول على خدمات بطل كأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا “ماريو جوتسه” خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وأوضح صحيفة إيطاليا سبورت بريس “ماريو جوتسه يمكن أن يحل محل صانع الألعاب الإيطالي سباستيان جيوفينكو في الهلال خلال الفترة القادمة، والعرض المقدم ليس بالعادي حيث بلغ 7 ملايين يورو بعقد مدته 3 سنوات، وسيكون جوتزه الخيار الأمثل في حالة رحيل جيوفينكو وعودته إلى إيطاليا من جديد هذا الصيف”.

ولن تكون فكرة اللعب في السعودية بالسيئة بالنسبة لماريو جوتزه بعدما تعرض لوابل من الإصابات حرمه من اللعب بصفة مستمرة مع بوروسيا دورتموند في السنوات الماضية، كما أن مواطنه “ماركو مارين” انتقل في الميركاتو الشتوي الماضي إلى صفوف أهلي جدة.

وأضاف نفس المصدر “جوتزه لم يقرر بعد مصيره بعد نهاية عقده مع بروسيا دورتموند هذا الصيف. في البداية كان هناك حديث عن انضمامه إلى صفوف نادي روما الإيطالي، لكن الآن تبدو الخيارات كثيرة ومختلفة، ويمكن أن يذهب بطل كأس العالم مع ألمانيا إلى الهلال السعودي“.

إلى ذلك، لا تنوي إدارة الهلال المراهنة على ماريو جوتسه إلا إذا رحل صانع الألعاب الحقيقي للفريق “سيباستيان جيوفينكو” الذي دخل في مفاوضات التجديد، كما أن جوتسه يضع الانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية كأولوية له.