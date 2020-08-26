بالصور | الصحف الرومانية تُشجع الهلال قبل مواجهة الحزم

حظى نادي الهلال السعودي بتشجيع ومُساندة واضحة من جانب بعض الصحف الرومانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء، بعدما اقترب مدربه الروماني “رازفان لوشيسكو” من تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين في الجولات الثلاث المتبقية من الموسم الحالي.

وتمكن الهلال من تحقيق الفوز بهدفين دون رد ليلة أمس الثلاثاء، على منافسه الفيصلي، ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين، ليواصل الحفاظ على فارق النقاط بينه وبين أقرب ملاحقيه “النصر”.

ورفع هذا الفوز رصيد الهلال إلى 63 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب الوصافة، ويحتاج الزعيم إلى 3 نقاط فقط من الجولات الثلاث المقبلة لحسم لقب الدوري السعودي لصالحه.

وتحدثت صحيفة “prosport” الرومانية عن مدرب الهلال “رازفان لوشيسكو” وقالت “بات الآن على بعد 3 نقاط من تحقيق لقب الدوري السعودي، وإضافة ثاني ألقابه مع النادي السعودي بعد تتويجه العام الماضي بلقب دوري أبطال آسيا“.

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وأضافت الصحيفة ذاتها “هناك 3 جولات أخرى متبقية أمام الهلال، ويبتعد الفريق حاليًا بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر، وأمام فريق رازفان فرصة لحسم اللقب خلال الجولة الـ 28 حيث سيلعب مع الحزم الذي ينافس على البقاء ضمن أندية النخبة هذا الموسم”.

كما تطرت الصحيفة لتفاصيل مباراة الهلال والفيصلي التي شهدت تسجيل بافيتيمبي جوميز وعمر خريبين للثنائية، ليوسع الفريق الأزرق فارق النقاط بينه وبين النصر لـ 9 نقاط بشكل مؤقت، إلا أن النصر استطاع تقليص الفارق من جديد بهزيمة العدالة بنتيجة 1/6.

ويلعب الهلال في الجولات الثلاث المقبلة أمام الحزم صاحب المركز الخامس عشر، ثم أمام الشباب صاحب المركز الثامن، وأخيرا مع الوحدة صاحب المركز الرابع.