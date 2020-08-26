أتليتكو مدريد يعرض أحد لاعبيه من أجل مهاجم ارسنال

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يبحث المدير الفني لأتليتكو مدريد “دييجو سيميوني” على قلب هجوم جديد لفريقه خلال الميركاتو الصيفي الحالي رغم التعاقد بشكل رسمي مع آلفارو موراتا بتحويل إعارته لعقد دائم من تشيلسي.
ووقع اختيار سيميوني على مهاجم آرسنال “ألكساندر لاكازيت” الذي لا يعيش أفضل أيامه منذ وصول المدير الفني الإسباني “ميكيل آرتيتا” خلفًا لأوناي إيمري.
وأكدت مصادر صحيفة ماركا الاسبانية أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا ليس الهدف الأول لإدارة أتلتيكو مدريد خلال الميركاتو الصيفي، لكن إمكانية التوقيع معه في صفقة تبادلية يغري إدارة النادي.
وأضافت الصحيفة “أتلتيكو مدريد على استعداد لتقديم توماس ليمار أو أنخيل كوريا أو فيتولو كجزء من الصفقة لإقناع أرسنال بالتخلي عن لاكازيت.
ويعتقد أتليتكو مدريد أن أرسنال يسعى نحو التوقيع مع الغاني “توماس بارتي” لكن دييجو سيميوني لن يسمح باقتراح اسم لاعب خط الوسط كجزء من الصفقة.
ولن تكون المفاوضات بتلك السهولة لسابق رفض آرسنال لعرض مبادلة في الميركاتو الشتوي الماضي لكن ظروف واحتياجات كلا الناديين تغيرت منذ ذلك الحين، وقد يؤدي ذلك إلى محادثات جديدة.
يذكر أن ألكسندر لاكازيت كان قد انتقل إلى شمال لندن قادماً من أولمبيك ليون الفرنسي ضمن صفقات آرسنال الصيفية عام 2017، وقبل انضمامه إلى المدفعجية كان لدى اللاعب اتفاق شفهي مع أتلتيكو مدريد، لكنه لم يستطع الوفاء به بسبب منع إدارة الأتلتي من إبرام تعاقدات جديدة بعد تعرضهم لعقوبة من الفيفا لخرق المادة 19 (اقرأ المزيد عن هذه المادة).
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