رياضة | المدافع الهداف.. كل ما قدمه محمود علاء مع الزمالك بعد تجديد تعاقده (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر المدافع الهداف.. كل ما قدمه محمود علاء مع الزمالك بعد تجديد تعاقده (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النادي الزمالك تجديد عقد محمود علاء مدافع الفريق بشكل رسمي حتي عام 2024، وذلك في إطار السياسة التي ينتهجها مجلس إدارة النادي للحفاظ على القوام الأساسي للفريق وبداية لتمديد عقود لاعبين آخرين بين صفوف الفريق في الفترة القادمة.

ويعد محمود علاء واحد من الركائز الرئيسية ضمن صفوف فريق الزمالك حيث يعتمد عليه الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بشكل أساسي لقيادة خط دفاع الفريق في المباريات، ويقدم اللاعب مستويات رائعة رفقة الفارس الأبيض.

كشف حساب محمود علاء مع الزمالك

انضم محمود علاء إلي النادي الزمالك في أغسطس 2017 قادمًا من نادي وادي دجلة وخاض مع الفريق الأبيض 71 مباراة في الدوري الممتاز بإجمالي دقائق لعب فعلية (6339 دقيقة)، وسجل 25 هدفًا، وصنع هدفين، وحصل على إنذارين ولم يتعرض للطرد إطلاقا.

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بينما شارك "علاء" في 27 مباراة بالبطولات الإفريقية (10 مباريات في دوري أبطال إفريقيا – 16 مباراة بالكونفيدرالية – 1 مباراة بكأس السوبر الإفريقي)، سجل 4 أهداف مع الفارس الأبيض، ولم يصنع أهداف.

كما خاض المدافع المتألق 10 مباريات مع الزمالك في بطولة كأس مصر سجل هدفين وحصل على إنذارين، بينما شارك في مباراتين بكأس السوبر المحلي وسجل هدف وحيد وحصل على بطاقة صفراء.

كما شارك اللاعب في 5 مباريات بالبطولات العربية مع الزمالك ولم يسجل أي أهداف.

توج محمود علاء بكأس مصر (مرتين) مع الزمالك، كما حصل على لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وكأس السوبر الإفريقي، وكأس السوبر المحلي، وكأس السوبر المصري السعودي.