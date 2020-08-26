رياضة | فاركو يفوز على الترسانة ويواجه سيراميكا وديًا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فاركو يفوز على الترسانة ويواجه سيراميكا وديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر الفريق الأول لنادي الترسانة، أمام فاركو بهدف دون مقابل، فى المباراة الودية، التى أقيمت على ملعب "افريكانا" وتأتى هذه المباراة ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف دورى القسم الثاني فى العشرين من الشهر المقبل.

أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب أحمد زغلول فى الدقيقة 80 من عمر المباراة، من متابعة لكرة عرضية، وضعها بقدمه داخل المرمى.

ومن المقرر أن يلتقي فاركو مع سيراميكا، عصر السبت المقبل، في م تجهة ودية جديدة، لتجهيز اللاعبين قبل عودة منافسات مجموعة بحري بالقسم الثاني.

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من ناحية أخرى، أبدى شاكر عبد الفتاح المدير الفنى للترسانة، عن رضاه عن معسكر الفريق، وابذي أقيم من أجل الاطمئنان على مستوى اللاعبين القدامى، والاستعانة باللاعبين الشبان الذى تم تصعيدهم مع الفريق الأول للاستفادة بهم فى المباريات الباقية للفريق بالدوري

ويحصل الترسانة على راحة لمدة يومين عقب انتهاء المعسكر، ثم يستأنف الفريق تدريباته، بملعب حسن الشاذلي، السبت المقبل، استعداداً لمواجهة اتحاد الشرطة يوم الأربعاء في تجربة ودية أخرى.

وسيخرج الترسانة فريق بتروجيت بالمجموعة الثانية، بينما سيخرج فاركو لملاقاة المنصورة ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر بالمجموعة الثالثة.