رياضة | نجم مانشستر سيتي بديل سواريز في برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر سيتي بديل سواريز في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية برازيلية أن مسئولي برشلونة الإسباني حددوا أحد نجوم مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل التعاقد معه ليكون بديلاً للأوروجوياني لويس سواريز نجم البرسا والذي بات قريبًا من الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت شبكة GloboeSporte البرازيلية أن هذا النجم هو البرازيلي جابرييل جيسوس نجم هجوم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأفادت الشبكة البرازيلية بأن جيسوس البالغ من العمر 23 عامًا يلعب مع المان سيتي منذ عام 2017 قادمًا من صفوف بالميراس البرازيلي ومرتبط بعقد مع السيتزنز حتى عام 2023.

وأشارت الشبكة البرازيلية إلى أن جيسوس خاض مع مانشستر سيتي حتى الآن 153 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 68 هدف وصنع 30 هدف آخرين وأصبح له دوره أكبر في الموسم المنصرم بعد إبتعاد الأرجنتيني سيرجيو أجويرو عن المشاركة.