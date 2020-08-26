رياضة | رفض تظلم الهاني سليمان وإيقاف إينو 3 شهور

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رفض تظلم الهاني سليمان وإيقاف إينو 3 شهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها المنعقد بتاريخ 24 أغسطس الحالي حفظ التظلم المقدم من اللاعب الهاني سليمان ضد قرار إيقافه ثلاث مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه وتأييد العقوبة الموقعة.

كما قررت اللجنة إيقاف محمد حسنين وشهرته ( إينو ) المدير الفني لنادي قحافة ثلاثة أشهر وغرامة 50 ألف جنيه في قرار غير قابل للاستئناف بعد ثبوت إساءته للتحكيم ولأعضاء فرع الاتحاد بالغربية.

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