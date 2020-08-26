رياضة | المقاولون يعلن انتهاء أزمة بث مباراة الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر المقاولون يعلن انتهاء أزمة بث مباراة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، انتهاء أزمة بث لقاء الزمالك في مسابقة الدوري المصري، المقرر لها غدا الخميس.

وقال عادل في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت": "الأزمة انتهت حيث حدثت مفاوضات مع الشركة الراعية وتم التفاوض الحصول على جزء من المستحقات المالية، ولذلك قررنا الموافقة على إذاعة اللقاء".

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وتابع: "مواجهة الأهلي أو الزمالك تعتبر بطولة خاصة للمقاولون، وسوف نسعى خلال لقاء الغد لتقديم عرض جيد".

وعن موقف طاهر محمد طاهر قال: "اللاعب يعاني من إصابة في العضلة الأمامية تعرض لها في مباراة أسوان الودية قبل استكمال الدوري وسوف يكون جاهزا للتواجد بالتدريبات الجماعية خلال 48 ساعة".