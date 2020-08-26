رياضة | والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الخليج 365» على تصريحات ميدو

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الخليج 365» على تصريحات ميدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ردت والدة النجم الراحل محمد عبد الوهاب لاعب منتخب مصر والأهلي السابق على تصريحات أحمد حسام ميدو خلال برنامجه "أوضة اللبس" قائلًا: "عبد الوهاب توفى ولم يتم تعويض أسرته بـ"جنيه".

وقالت والدة عبد الوهاب في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": " النادي الأهلي مسبناش ووقف معانا والكابتن حسن حمدي صرف لنا جميع مستحقات محمد الله يرحمه وقتها، وقام بتسمية صالة داخل النادي الاهلي بإسمه".

وتابعت: " أقاموا مباراة شرفية لمحمد عبد الوهاب وقتها، وأعطونا نسبة من المباراة، وتم تعيين نجلي أحمد في النادي الأهلي، ولكن هو الأن لا يعمل داخل النادي الأهلي، وكان سبب رحيله الكابتن أمير عبد الحميد".

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وعند سؤالها هل يتواصل معك أحد من مجلس الإدارة الحالية قالت : " نعم أتصل بي كابتن الخطيب منذ شهر تقريباً أتطمئن علينا، وسألني لو عاوزين أي حاجة أنا تحت أمركم.. وقلتله شكرا ياكابتن".

وأضافت: "الكابتن سيد عبد الحفيظ بيتصل بينا دائماً، ولو راح لوالدته لازم يجي هنا ويطمن عليا وواقف معانا على طول".

وعند سؤالها عن اللاعبين اللذين رحلوا عن الاهلي بسبب العائد المادي قالت: "والله هو الأهلي مايتسابش، ده يعتبر الأهلي ده البيت المصري الكبير بتاعنا وبزعل جدا لما بسمع إن لاعب ساب الأهلي عشان الفلوس".