رياضة | تشيلسي يعلن تعاقده مع بن تشيلويل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تشيلسي يعلن تعاقده مع بن تشيلويل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعلن نادي تشيلسي تعاقده رسميا مع الظهير الأيسر الإنجليزي بن تشيلويل قادما من ليستر سيتي وبعقد يمتد لـ5 مواسم.

ونشر النادي اللندني عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" خبر التعاقد مع الظهير الأيسر الإنجليزي قادما من ليستر سيتي بعد اجتيازه للفحوصات الطبية التي أجريت عليه.

وشارك تشيلويل في 123 مباراة مع الفريق الأول لليستر ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة 12.

ولم يكشف تشيلسي عن قيمة ضم اللاعب من ليستر سيتي لكن تقارير إعلامية في إنجلترا أشارت إلى أن الصفقة كلفت خزينة تشيلسي 50 مليون جنيه استرليني.