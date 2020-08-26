رياضة | تعرف على آخر تطورات انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على آخر تطورات انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات رمضان صبحي لاعب فريق هدرسفيلد الإنجليزي، قريبا من الانتقال رسميا إلى صفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

جاء ذلك بعدما أنهى رمضان صبحي كافة تفاصيل الانتقال إلى نادي بيراميدز، استعدادا للظهور مع الفريق في الموسم الجديد.

ويجري بيراميدز اتصالاته في الوقت الحالي مع إدارة هدرسفيلد للحصول على الاستغناء الخاص باللاعب بعد الاتفاق على التفاصيل المالية.

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جدير بالذكر أن رمضان صبحي كان أبلغ إدارة الأهلي برغبته في الرحيل عن القلعة الحمراء، والانتقال إلى بيراميدز.

وكان الأهلي تعاقد مع رمضان صبحي في يناير 2019، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، قادما من هدرسفيلد، وتم تجديد الإعارة لمدة موسم آخر، حيث انتهى عقده في يونيو الماضي.

وحاول النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي، وبعد أن توصل الأحمر لاتفاق مع هدرسفيلد بهذا الشأن، قرر اللاعب الرحيل.