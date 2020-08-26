رياضة | الكشف عن موعد مباراة الأهلي والوداد البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن موعد مباراة الأهلي والوداد البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن موعد مباراة النادي الأهلي ضد الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتواصل الكاف مع الاتحاد المصري، من أجل إخطاره بتحديد مواجهة الذهاب بين النادي الأهلي ونظيره الوداد المغربي، حيث ستكون في يوم 26 سبتمبر المقبل بالدار البيضاء، على تُقام مباراة العودة يوم 3 أكتوبر باستاد الأهلي we السلام.

وقرر الكاف، خضوع الأندية المشاركة في البطولة إلى مسحة طبية للفرق المشاركة في نصف نهائي البطولة، قبل المباراتين وفقًا لبروتوكول الصحة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وكان النادي الأهلي تأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما أطاح بنظيره صن داونز الجنوب إفريقي، بربع نهائي البطولة.