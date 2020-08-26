رياضة | نجم ريال مدريد على أعتاب إيفرتون

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد على أعتاب إيفرتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب الكولومبي جيمس رودريجيز نجم ريال مدريد الإسباني من الإنضمام إلى إيفرتون الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون الإنجليزي تمكن من إقناع النجم الكولومبي بالإنتقال إلى صفوف الفريق الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن المفاوضات بين الناديين الإنجليزي والإسبانية تسير بشكل جيد وأنه قد يتم إبرام الصفقة في الأيام المقبلة مقابل مبلغ يتراوح مابين 25 إلى 30 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن التفاهم والانسجام التام بين أنشيلوتي ورودريجيز جعل اانجم الكولومبي يوافق على اتخاذ هذه الخطوة وتجاهل العروض الأخرى.