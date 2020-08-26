رياضة | فالنسيا يعلن رحيل رودريجو إلى الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فالنسيا يعلن رحيل رودريجو إلى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية أن فالنسيا الإسباني أعلن بشكل رسمي عن رحيل نجم هجومه رودريجو مورينو إلى صفوف ليدز يونايتد الإنجليزي ووجه له الشكر على سنواته مع الخفافيش.

وأكدت التقارير الصحفية أن الأطراف المعنية لم تعلن حتى الآن عن أي تفاصيل أخرى تخص هذه الصفقة سواء القيمة المالية لها أو مدة العقد.

وأفادت التقارير الصحفية بأن رودريجو صاحب الأصول البرازيلية بدأ اللعب في صفوف سيلتا فيجو الإسباني ثم إنتقل إلى ريال مدريد الثاني وبعد ذلك خاض تجربتين مختلفتين في كلا من بنفيكا البرتغالي وبولتون الإنجليزي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن رودريجو البالغ من العمر 29 عامًا يلعب مع فالنسيا منذ صيف 2014، حيث شارك مع خفافيش فالنسيا في 220 مباراة، سجل خلالهم 59 هدفًا وصنع لزملائه 41 هدف آخرين وتوج بلقب كأس ملك إسبانيا.