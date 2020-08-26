رياضة | آرسنال يصرف النظر عن نجم أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر آرسنال يصرف النظر عن نجم أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن آرسنال الإنجليزي قرر صرف النظر عن فكرة التعاقد مع الغاني توماس بارتي نجم خط وسط أتليتكو مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن آرسنال غير قادر على دفع مبلغ 45 مليون جنيه إسترليني الذي حدده مسئولي أتليتكو مدريد من أجل التخلي عن خدمات النجم الغاني.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي النادي اللندني سيبدأون في البحث عن نجم آخر يتعاقدون معه من أجل تدعيم خط الوسط في الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بارتي البالغ من العمر 27 عامًا يعتبر واحد من أفضل اللاعبين في مركز خط الوسط على مستوى العالم.